Как покупать на Алиэкспессе (AliExpress.com)

AliExpress это очень большая онлайн-площадка по продаже различных китайских товаров. Это не магазин как думают многие, а скорее рынок, а каждый товар который там есть – продает какой то человек, ну или организация. В свою очередь площадка aliexpress.com некий гарант того, что Вам пришлют именно то что вы ждете, а продавец в свою очередь получит Ваши деньги.

Ее основное преимущество – существенно более низкие цены. Многие вещи можно купить в разы дешевле, чем в России.

Например, вот такие светящие колпачки на ниппель стоят там примерно по 20 рублей, а в России я их видел в продаже аж по 300 рублей за штуку.

Второе преимущество – огромных выбор товаров. Там можно найти довольно редкие вещи, которые в небольших провинциальных городах не продают в принципе. Лично я все почти велоаксессуары и различную полезную мелочевку заказываю именно на Алиэкспрессе.

И все это можно найти, выбрать и заказать даже не выходя из дома. Доставка чаще всего бесплатная до ближайшей почты (там вы сможете забрать ваш заказ, когда он придет).

Процесс регистрации и заказа в первый раз может вызвать сложности, поэтому постараюсь его детально описать.

Регистрация

Для начала переходим на сайт AliExpress.com у него есть русскоязычная и англоязычная версия. Лично я предпочитаю работать с англоязычной, т.к. на русский сайт переведен криво. Но если по английский вы не понимаете, то для удобства можете переключиться на русский язык. Для этого нажмите на выпадающее меню Language в правом верхнем углу и выберите там русский.

Для начала регистрируемся (для этого будет нужна электронная почта). Переходим на официальный сайт Алиэкспресс и в правом верхнем углу находим кнопку Зарегистрироваться.

Откроется форма регистрации, которую Вам необходимо заполнить. Заполнять ее нужно на английском языке. Китайцы народ умный, но по русски читать не умеют. Чтобы перевести русский текст в транслит на английский вам поможет сервис translit.ru. Просто наберите текст на русском и нажмите там кнопку “В транслит” и получите текст на английском.

Заполнили? Отлично, жмем Создать Аккаунт (Create Your Account)

На этом регистрация завершена, очень желательно подтвердить свою почту. Для этого кликните по ссылке в письме, которое пришло вам автоматически на электронку. Хотя сделать свой заказ можно и без подтверждения, но тогда, если я не ошибаюсь, через определенное время вашу учетную запись удалят, что не есть хорошо.

Выбор товара

Как выбирать товары на Aliexpress можно рассказывать вечно, да и у каждого вероятно свои какие то схемы и секреты. Я же хочу рассказать вам как все происходит. На сайте есть основные различия: это платная/бесплатная доставка, ее тип… и единичная продажа или лот, а так же часто встречается минимальная сумма заказа.

С платной доставкой думаю все понятно, за доставку придется заплатить, цена ее зависит от того что вы заказали и варианта доставки. А вот с лотом и единичной тут надо быть внимательней. На сайте достаточно позиций которые продаются только лотом. Что это значит? например вы нашли себе интересную маечку, а там лот (5 piece)... это значит, что минимум для заказа 5 маек. Нельзя заказать 7,8 или 12, только по 5 штук нужное количество раз. Думаю с этим тоже понятно

Минимальная сумма часто встречается для совсем уж дешевых товарах, продавцы обычно упоминают об этом или в наименовании товара или в названии торговой площадки.

Давайте рассмотрим что мы видим на странице товара и на что стоит обратить внимание. Самое главное – это рейтинг продавца и рейтинг товара в частности. Рейтинг продавца находится справа (Я выделил его красной рамкой) и на данный момент он показывает, что у него 200 продаж за последние 6 месяцев и 97,1% положительных отзывов.

Рейтинг товара я выделил зеленой рамкой (довольно часто у продавца с хорошим рейтингом можно встретить откровенно неудачные позиции, так что внимательно смотрите как на рейтинг конкретного товара или продавца), он указывает сколько людей остались довольными и количество продаж за последние 6 месяцев.

В самом конце описания есть отзывы, смотрите внимательно, некоторые, очень хитрые продавцы вместо настоящих отзывов могут прикрепить картинку с отзывами – не ведитесь на это! Здесь могут писать только те, кто сделал заказ этого товара (Смотрите только осознанные отзывы, если не лады с английским, то используйте браузер хром или онлайн переводчик от google), однако есть нюанс, если человек, который получил товар не оставил тут отзыв, то он ставится автоматически как положительный через определенное время, так что я повторюсь – обращайте внимание только на осмысленные комментарии!

Нас тут все устраивает и мы жмем “Buy Now”. Если вы заказываете впервые, как например сейчас у меня в инструкции, то Aliexpress требует от нас заполнить адрес доставки. Обратите внимание что в поле Contact Name нужно указывать полностью Фамилию Имя Отчество, иначе посылку могут отправить обратно в Поднебесную (Как и было с несколькими моими в момент принятия этого интересного закона)

Выбираем страну, в строке Street Address пишем улицу и дом (а у кого есть и квартиру), City – Это ваш город, State/Provice/Region – это наша область, а Zip/Postal Code – это наш привычный индекс адресата.

Следующее окно – это подтверждение заказа, внимательно просмотрите что вы заказываете, и если ошибок никаких нет, то жмите “Place Order”. С этого момента заказ размещен и отменить самому его нельзя (об этом напишу чуточку позже), следующий шаг – оплата.

С оплатой все элементарно, думаю картинка ниже расскажет лучше любого описания… Единственный нюанс, если у вас нет пластиковой картой, то вы можете воспользоваться Киви кошельком, там можно создать как виртуальную, так и реальную карту.

Что делать если я разместил(а) заказ, но потом передумал(а)? Как многие заметили – отметить размещенный нами заказ мы не можем. Чтобы это сделать нам нужно написать продавцу. Как это сделать, а так же как просмотреть статусы заказа перейдем в “Мои заказы”.

На картинке я специально использовал Английскую версию, так как часто бывает, что вы перепрыгиваете с английской на русскую версию и наоборот.

Давайте рассмотрим меню “Мои заказы”… тут собраны все ваши покупки на алиэкспресс, для связи с продавцом нужно всего лишь нажать Contact со значком конверта, обратите внимание на 3 кнопки:

Confirm Ofder Received – Вы подтверждаете получение товара View Detail – Показать подробности заказа Open Dispute – Открыть спор

Итак, разберемся как выглядит процесс купли-продажи и доставка товара до конечного потребителя. Когда вы оплачиваете товар, деньги остаются на площадке Aliexpress, продавец их получит только тогда, когда вы нажмете Confirm Order Received (Важное замечание! Если вы получили товар или время доставки вышло – то статус заказа автоматически переводится в Выполнено и деньги вернуть вы уже не сможете!). Если продавец не отправил товар или на почту пришло совсем не то – то жмем Open Dispute и описываем наши претензии (очень желательно с фото), однако делать это нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО до того как закончилось время на заказ и до того как вы подтвердили получения. После всего этого открыть спор вы уже не сможете и деньги свои в случае проблемы вы не вернете!

Нажмите View Detail и увидите подробное описание заказа. Тут и время на выполнение заказа и тут же можно открыть спор. так же в этом окне вам дают трек код для отслеживания, как им пользоваться мы сейчас рассмотрим.

Если у вас есть вопросы по конкретному заказу, то нажмите Contact Now!

Отслеживаем нашу посылку

Чтобы узнать, где наша посылка нужно перейти на сайт Почты России. Конечно же есть много сервисом более удобных, однако самая актуальная информация всегда только здесь.

Введите свой Почтовый идентификатор и код с картинки, узнаете где ваша посылка сейчас. Не стоит проверять код отправления сразу, как только китаец вам его прислал, с вероятностью в 99% процентов что его еще нет в системе, нужно время чтобы он отобразился на сайте Почты России. Как только статус будет “Прибыло в место вручения”, то можно не дожидаясь извещения топать на почту за своим заказом

Что делать если возникли проблемы

К сожалению, бывает и такое что продавец не отправил товар, дал левый трек код, прислал совсем не то, что вы заказали. В этом случае стоит сперва написать продавцу. Если он Вас игнорирует или использует невнятные отписки, тогда смело открывайте спор. Имейте ввиду, что если вы закрыли спор, от открыть его снова вы не сможете, поэтому будьте внимательны!!!

Вот ссылка на все имеющиеся там товары для велосипедистов.

Кроме этого мы постараемся в ближайшее время сделать подборку наиболее интересных и проверенных вело аксессуаров.

Если у вас возникли какие-то вопросы, или вам просто есть что добавить - пишите в комментариях.